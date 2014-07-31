При артобстрелах Горловки погибли 30 мирных жителей

Об этом сообщается на сайте Горловского городского совета. "В больницах в настоящее время находятся 44 жителя города, которые пострадали от осколочных ранений",- информируют в горсовете.

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Как сообщал УНИАН, 27 июля террористы нанесли по Горловке ракетно-минометный удар из окрестностей, в результате чего, по предварительным данным, погибли от 20 до 30 человек.

Кроме того, в сообщении уточняется, что в настоящее время поврежденные здания школ, детских садов и других учреждений обследуются соответствующими службами. Определяется степень их разрушения и меры по их восстановлению.

В настоящее время ситуация в городе остается напряженной.