В Горловке ДНР уже никто не поддерживает, люди просто жутко боятся - журналист

Об этом пишет в Facebook журналист Роман Бочкала со ссылкой на очевидца.

"Ужасное происходит в Горловке. ДНР уже давно никто не поддерживает. Люди просто жутко боятся. И просто хотят выжить", - сообщает Бочкала.

По словам местного жителя, люди в городе практически живут в подвалах.

"К торцевой стене нашего дома дважды в день, а иногда чаще, подгоняют счетверенный крупнокалиберный пулемет и начинают шмалять. Куда - непонятно, но все местные четко понимают, что в любой момент может прилететь ответ. На территории садика, что за нашей школой, в окружении четырех домов оборудовали точку для артилеристов и укрепили ее бетонными блоками", - цитирует горловчанина Бочкала.

Читайте такжеВ Горловке боевики из установок "Град" хаотически обстреливают жилые кварталыПо его словам, в местной психиатрической больнице осталось три медсестры, которые не справляются с уходом за больными, морги переполнены, выдача справок о смерти не работает, поэтому никого не удается похоронить.

"Роженицы рожают в бомбоубежище - там сейчас родзалы, так как родильное отделение обстреляли. Террористы ставят очень много растяжек. Все посадки в них. За водой страшно ходить. Инфраструктуру рушат. Многие их тех, кто остался, покинули бы город, но не верят, что доедут живыми в безопасные районы", - пересказывает журналист слова местного жителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате боевых действий 28 июля в Горловке погибли 17 мирных жителей, среди которых трое детей.