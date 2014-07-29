Миссию по расследованию причин падения Boeing-777 вооружат

Об этом говорится в тексте соглашения, которое президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде (№0088).

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Миссия под руководством Нидерландов, "создается с целью содействия сбору остатков и проведению расследования катастрофы Boeing-777. В эту миссию будут входить военные и невоенные эсперты Нидерландов и Австралии и других государств, граждане которых находились в самолете рейса МН17. "Численность миссии составляет не более 700 вооруженных человек персонала", - говорится в тексте договора.

"Миссия имеет свободу передвижения по территории Украины для перемещения к местностям, связанным с проведением расследования авиакатастрофы. Персоналу миссии разрешается иметь и носить оружие, а также применять силу в порядке самообороны и для выполнения своей деятельности", - говорится в тексте соглашения.

Напомним, что миссия по расследованию причин падения Boeing-777 уже несколько дней не может попасть к месту падения самолета из-за обстрела террористов.

Как сообщал УНИАН, 17 июля самолет Boeing-777 Malaysia Airlines рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, на борту которого находились 298 человек, из которых 15 членов экипажа, был сбит на востоке Украины. В результате катастрофы все пассажиры и экипаж погибли.