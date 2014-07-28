МИД Австралии надеется, что уже сегодня миссия получит доступ к месту падения Boeing-777

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп надеется, что уже сегодня гуманитарная миссия получит доступ к месту падения Боинга-777.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга Бишоп отметила, что она и министр иностранных дел Нидерландов встретились с представителями организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и обсудили указанную проблему.

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“ОБСЕ ведет переговоры с сепаратистами, когда речь идет о доступе к тем территориям (имеется в виду место крушения в районе города Торез Донецкой области — УНИАН). Это была очень позитивная встреча, и мы считаем, что в результате этой встречи появится возможность у гуманитарной миссии получить доступ сегодня уже к месту”, - сказала она.

Бишоп также отметила, что по некоторой информации конвой уже может отправиться на место трагедии. “Мы здесь для того, чтобы убедиться в том, что место трагедии взято под контроль, чтобы мы могли ежедневно вести расследование”, - сказала Бишоп.

Бишоп также сообщила, что она и министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс вскоре встретятся с президентом Украины Петром Порошенко и и.о. премьер-министра Владимиром Гройсманом, а также представителями СНБО, от которых они будут требовать заверений относительно того, что никакие военные действия не будут препятствовать гуманитарной миссии.

Кроме того, Бишоп, отвечая на вопрос, имела ли она контакты с российским правительством и что может сделать российская сторона для обеспечения работы на месте трагедии, отметила, что австралийское правительство контактировало с представителями России, в частности в Канберре и Нью-Йорке. По ее словам, премьер-министр Австралии несколько раз общался с президентом России Владимиром Путиным, и “мы надеемся, что россияне осуществят свое влияние на сепаратистов, для того, чтобы у нас был беспрепятственный доступ к месту трагедии”.

“И сегодня у нас первая возможность проверить это. Мы надеемся, что мы прибудем к месту сегодня и начнем работать”, - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

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По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии. Также в самолете находилось 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев; 10 граждан Великобритании. Среди пассажиров также были 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

24 июля Украина делегировала расследование крушения самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Нидерландам.