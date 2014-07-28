ООН расценивает как военное преступление сбитый над Украиной гражданский самолет

«Самолет малайзийских авиалиний был ужасным образом сбит 17 июля, сразу после завершения сбора данных для этого доклада. Подобное нарушение международного права, учитывая превалирующие обстоятельства, может быть расценено как военное преступление, передает РИА Новости.

Крайне важным становится безотлагательное, тщательное, эффективное, независимое и беспристрастное расследования данного события», - подчеркнула Пиллай.Читайте такжеЗа три месяца на востоке Украины погибли по меньшей мере 1129 человек - ООН

Верховный комиссар также обратилась ко всем, «кто вовлечен в конфликт, включая иностранных военных» с призывом «гарантировать, что любой, кто серьезно нарушает международное право, включая совершение военных преступлений, предстанет перед правосудием, не взирая на то, кто это сделает».

«Я призываю обе стороны прекратить использовать закон оружия и восстановить уважение к верховенству права и правам человека», - заявила Пиллай.

В понедельник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад своей мониторинговой миссии в Украине, который охватывает период с 8 июня по 15 июля.Читайте такжеООН: сепаратистов может судить Международный уголовный суд в Гааге

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит поддерживаемыми Россией боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

25 июля Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Саймон Смит сообщил, что Великобритания считает терактом катастрофу малайзийского «Боинг-777» и имеет доказательства, что ракета была выпущена с контролируемой террористами территории.