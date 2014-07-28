Порошенко: Расследование катастрофы Боинга - общий приоритет для Украины, Австралии и Нидерландов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Петр Порошенко заявил на встрече с министрами иностранных дел Австралии Джулией Бишоп и Нидерландов Франсом Тиммермансом.

Президент выразил благодарность за готовность направить в Украину гражданскую полицейскую миссию, которая позволит обеспечить безопасность работы специалистов на месте трагедии.

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Порошенко выразил надежду на то, что уже 31 июля Верховная Рада на внеочередном заседании ратифицирует соответствующее соглашение.

Министры иностранных дел Австралии и Нидерландов согласились с президентом Украины в том, что ключевым фактором для обеспечения результативности расследования будет тесная координация всех усилий Украины, Австралии, Нидерландов, других государств и организаций, привлеченных в это расследование.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии. Также в самолете находилось 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев; 10 граждан Великобритании. Среди пассажиров также были 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

24 июля Украина делегировала расследование крушения самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Нидерландам.

25 июля министры иностранных дел Украины и Австралии Павел Климкин и Бишоп подписали соглашение о направлении австралийского персонала в Украину в связи с падением самолета «Боинг-777» «Малазийских авиалиний».

26 июля в Украину прибыла группа в составе 40 голландских полицейских.

Также власти Австралии намерены направить в Украину для охраны места работы экспертов, которые расследуют причины и обстоятельства крушения пассажирского авиалайнера, более 100 полицейских.