Польша вернула каски и бронежилеты, задержанные на границе с Украиной

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель руководителя окружной прокуратуры в Замостье, которая расследует это дело, Мирослав Бучек.

Он отметил, что каски и бронежилеты были возвращены перевозившему их гражданину Украины после того, как была проведена экспертиза, подтвердившая, что они не подпадают под описание товаров, для вывоза которых требуется специальное разрешение.

"Эксперт после осмотра товаров пришел к выводу, что 445 касок не являются уже вооружением в понимании закона, нарушение которого инкриминируется Олегу И. (украинцу, которому выдвинуто обвинение по этому делу - УНИАН), и в связи с этим их немедленно возвратили", - сказал прокурор.

Бучек отметил, что каски уже доставлены в Украину вместе с десятком задержанных также по этому делу бронежилетов.

Еще 116 кевларовых касок признаны вооружением, и их дальнейшую судьбу определит прокурор.

Собеседник агентства не исключил возможности того, что прокуратура также возвратит их после завершения дела, поскольку такую возможность предусматривает польское законодательство, но считает преждевременным говорить, каким будет окончательное решение.

Читайте такжеУкраинцу, перевозившему из Польши каски и бронежилеты, выгодны официальные обвинения - прокурорКак сообщал УНИАН, вчера, 28 июля, прокуратура в польском городе Замостье выдвинула официальное обвинение 54-летнему гражданину Украины, который пытался перевезти из Польши около 550 касок и несколько бронежилетов для потребностей участников антитеррористической операции в восточных регионах Украины. Эти предметы были закуплены за средства украинских граждан, которые хотели таким образом помочь своим силовикам.

Читайте такжеЗа организацию поставки бронежилетов Нацгвардии волонтерам грозит до 10 летРанее польские службы сообщали о нескольких случаях задержания крупных партий бронежилетов и касок, которые пытались перевезти украинцы из Польши. Польское законодательство позволяет вывозить из страны, максимум, по 1 бронежилету и 1 каске для собственных потребностей. Для большего количества необходимо специальное разрешение.