Украинцу за перевозку из Польши бронежилетов и касок грозит 10 лет тюрьмы

Об этом УНИАН сообщили в фонде Otwarty Dialog, который предоставил юридическую поддержку украинцу и организовал акцию протеста против таких действий прокуратуры.

"Во время допроса прокуратура поставила украинцу обвинения в попытке перемещения через границу товаров, на вывоз которых требуется разрешение... Ему грозит 10 лет тюрьмы", - отметили в фонде.

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Пресс-секретарь организации Томаш Чувара назвал сложным польское законодательства в сфере товарооборота таких товаров, отметив, что оно приравнивает вывоз бронежилетов и касок к поставкам танков.

По данным фонда, украинец, против которого было выдвинуто официальное обвинение, пытался вывезти в Украину в конце июня около 550 касок и несколько бронежилетов.

Чувара отметил, что недавно министр обороны Польши Томаш Семоняк заявлял, что бронежилеты и каски не считаются смертоносным оружием, а служат для личной обороны, и польские службы не должны блокировать их экспорт в Украину.

В фонде отметили, что в акциях протеста против действий прокуратуры, кроме активистов, приняли украинский политик Иван Васюник и депутат Верховной Рады Михаил Хмиль, которые специально приехали для того, чтобы выразить свою солидарность с активистами, которые помогают украинским военным, а также генконсул Украины в Люблине Иван Грицак.

По данным организации, прокуратура в Замосце ведет еще одно дело о перевозке около 40 бронежилетов, которые были задержаны на польско-украинской границе в марте этого года, и последующие допросы по этому делу должны состояться на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, польская сторона сообщила о первых случаях задержания бронежилетов на границе с Украиной, которые перевозили активисты для нужд украинских военных в конце марта этого года и называла причиной задержания отсутствие соответствующего разрешения на вывоз, который должны были предоставить польские власти.

Польское законодательство позволяет перевозить без разрешения только один бронежилет и каску, который должен использоваться для собственной обороны. Ряд активистов использовали эту возможность и организовали группы желающих, которые таким образом перевозили это оборудование через границу.

В тоже время за последние несколько месяцев польские службы сообщали также о случаях, когда бронежилеты и каски пытались вывезти в большем количестве и в таком случае они задерживались, а против тех, кто это делал, открывали соответствующие дела.

Ранее представители Otwarty Dialog, которые тоже занимаются сбором средств на бронежилеты и каски для украинских военных и перевозили их в Украину, заявляли, что прокуратура может закрыть возбужденные дела против активистов, поскольку их деятельность носит признаки так называемого "малого ущерба для общественности".