СНБО: Боевики полностью заблокировали Луганск, и не позволяют жителям выехать из города

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Есть информация, что боевики используют детей в качестве живого щита», - сказал он.Читайте такжеС начала июля в Луганске погибли 93 мирных жителя, еще 407 ранены - горсовет

«Боевики не дают жителям покинуть город, например, в Луганске они уже полностью заблокировали выход из города, и контролируют, чтобы ни одна машина не вывезла жителей, то есть там очень суровая сейчас ситуация», - сказал Лысенко.

«О гуманитарном коридоре они вообще речи не ведут, если раньше нам удавалось даже организовывать дополнительные поезда в Луганск, и оттуда в Киев, то сейчас они полностью перекрыли железную дорогу», - заметил спикер СНБО.