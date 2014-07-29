Террористы продолжают обстреливать луганский аэропорт

Боевики продолжают обстреливать аэропорт в Луганске, что находится под контролем сил АТО, и пытаются захватывать админздания.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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«Боевиками продолжаются обстрелы аэропорта Луганск с БМ-21 “Град” и минометов. Не прекращается тактика захвата административных зданий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские десантники проводили рейдовые действия в направлении населенных пунктов Ридкодуб, Логвино, Шахтерск, Терновое и Саур-Могила.