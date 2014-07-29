Солдаты РФ, публиковавшие фото атак на Украину, массово удалились из соцсетей

Солдат из РФ Михаил Чугунов, который хвастался в соцсети фотографией, самолета ИЛ-76, который "предназначен у нас для перевозки машин и нас водителей на границу...", и систем залпового огня на границе с подписью "Градами" в Украину", удалил свою страницу.

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Еще утром (9:23) на странице другого военнослужащего Павла Дюгурова была размещена фотография систем залпового огня с подписью "Украина жди нас...". На данный момент его аккаунт недоступен (9:26).

Напомним, российский военнослужащий, который хвастался обстрелом территории Украины из артиллерийских орудий, заявил о взломе своей страницы в соцсети.

Страница солдата РФ Дюгурова