Солдаты РФ, публиковавшие фото атак на Украину, массово удалились из соцсетей

10:11, 29 июля 2014
Политика
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Страницы военнослужащих из РФ массово удаляют из соцсетей. 

Солдат из РФ Михаил Чугунов, который хвастался в соцсети фотографией, самолета ИЛ-76, который "предназначен у нас для перевозки машин и нас водителей на границу...", и систем залпового огня на границе с подписью "Градами" в Украину", удалил свою страницу.  

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Еще утром (9:23) на странице другого военнослужащего Павла Дюгурова была размещена фотография систем залпового огня с подписью "Украина жди нас...". На данный момент его аккаунт недоступен (9:26).

Напомним, российский военнослужащий, который хвастался обстрелом территории Украины из артиллерийских орудий, заявил о взломе своей страницы в соцсети.  

Страница солдата РФ Дюгурова

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