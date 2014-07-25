Российский солдат, который "долбил по Украине", заявил о взломе своей страницы в соцсети
Российский военнослужащий, который хвастался обстрелом территории Украины из артиллерийских орудий, заявил о взломе своей страницы в соцсети.
Российский солдат-срочник Вадим Григорьев удивилен появлению снимков с изображением артиллерийских орудий и боеприпасов на своей странице в соцсети. Он заявил, что якобы не заходил в соцсеть около месяца, а как только узнал о произошедшем — попросил родных заблокировать аккаунт, передают РИА Новости.
"Слышу вообще первый раз. Не могу знать… В "Контакте" я был, может, уже месяц назад. Заходил очень давно. Сейчас, на данный момент, ничего не знаю", — сказал Григорьев в эфире ондого из российских телеканалов.Читайте такжеРоссийские солдаты похвастались, что "долбят по Украине"
Более того, Григорьев заявляет, что не мог выкладывать в интернет фотографии, поскольку у него телефон "простой, который не ловит". "И то надо ходить, чтобы позвонить, вон на ту гору", — рассказал солдат.
При этом он не исключил, что это его снимки, но в любом случае "они были сделаны очень давно — может, месяц-два назад, может, больше".
Военнослужащий предположил, что его аккаунт взломали.
По его просьбе аккаунт в соцсети заблокировали его родственники.