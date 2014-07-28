Турчинов сообщил, когда ВР ратифицирует Соглашение о направлении австралийских полицейских на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-служба парламента, об этом председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил на встрече с министрами иностранных дел Королевства Нидерланды Франсом Тиммермансом и Австралии Джулией Бишоп.

Турчинов подчеркнул, что в четверг, 31 июля, Верховная Рада «обязательно ратифицирует вопрос, касающийся разрешения проведения гуманитарной миссии на территории Украины полицейскими из Австралии».

Читайте такжеМИД Австралии надеется, что уже сегодня миссия получит доступ к месту падения Boeing-777

В ходе встречи стороны обсудили вопросы скорейшего выполнения гуманитарной миссии по вывозу остатков тел и личных вещей жертв авиакрушения, произошедшего в результате действий террористов на востоке Украины.

Турчинов выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей на территории Украины по вине поддерживаемых Россией сепаратистов».

По его словам, проблема, с которой столкнулась Украина, – это «проблема не только нашей страны, это проблема всего цивилизованного мира».

Читайте такжеИз-за катастрофы Боинга главы МИД Нидерландов и Австралии прилетят в Киев

«Ведь Россия еще раз подтвердила, что является одним из источников опасности в мире», - добавил он.

По словам Турчинова, «террористам вместе с Россией невыгодно объективное расследование крушения «Боинга», поэтому они будут делать все, чтобы помешать этому».

В свою очередь Бишоп подчеркнула, что у них «нет сомнений, что гражданский самолет сбили в украинском небе сепаратисты при помощи российского оружия».

Читайте такжеАвстралия направит еще 100 полицейских для охраны места крушения Boeing 777 - СМИ

Кроме того, Тиммерманс поблагодарил украинский народ «за поддержку и волну тепла, которые все мы почувствовали».

«Весь голландский народ поражен тем теплом, которое он ощущает от украинских людей», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находились 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии. Также в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев; 10 граждан Великобритании. Среди пассажиров также были четверо немцев, четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один новозеландец.

24 июля Украина делегировала расследование крушения самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Нидерландам.

Читайте такжеНа месте падения "Боинга" обнаружили большой обломок самолета и тела погибших - СМИ

25 июля министры иностранных дел Украины и Австралии Павел Климкин и Бишоп подписали соглашение о направлении австралийского персонала в Украину в связи с падением самолета «Боинг-777» «Малазийских авиалиний».

26 июля в Украину прибыла группа в составе 40 голландских полицейских.

Также власти Австралии намерены направить в Украину для охраны места работы экспертов, которые расследуют причины и обстоятельства крушения пассажирского авиалайнера, свыше 100 полицейских.