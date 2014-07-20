Луганску вернули свет и воду

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, около 1.00 Луганск был полностью отключен от энергоснабжения, поскольку прекратилась подача электроэнергии, вероятно, из Счастинской ТЭС.

Жизнеобеспечение областного центра было полностью парализовано: не было света, воды, не работала мобильная связь.

Читайте такжеВ Луганском аэропорту военные остаются заблокированными, есть 4 погибших, более 15 раненыхЛечебные учреждения города, в которых на сегодня находятся на стационарном лечении большое количество людей, пострадавших в результате вооруженных столкновений и обстрелов города, и другие объекты социальной инфраструктуры - предприятия, заводы, магазины, заправки также были отключены от энергоснабжения.

В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Причины инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов города Славянск, Краматорск, Красный Лиман и боевики передислоцировались к Луганску и Донецку. Они обстреливают жилые кварталы, аэропорт, разрушают объекты инфраструктуры.