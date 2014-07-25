Террорист Стрелков хочет организовать теракты со взрывами в многоэтажных домах - СБУ

16:58, 25 июля 2014
Политика
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Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) хочет организовать теракты со взрывом в многоэтажных домах.

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Об этом свидетельствует запись разговора участников террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина и Андрея Пургина. 

Боевики говорят о том, что Стрелков "сорвал работу торговых сетей, останавливаются шахты", а его сообщники "просто грабят город". Читайте такжеСБУ перехватила переговоры боевиков за 2 минуты до катастрофы "Боинг": "Птичка" к вам полетела

"Он угробит миллионный город, чтобы убить десять тысяч украинцев", - говорит террорист Пургин. 

Осторожно, присутствует ненормативная лексика. 

Разговор боевиков о теракте с 4:26.

 

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