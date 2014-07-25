Террорист Стрелков хочет организовать теракты со взрывами в многоэтажных домах - СБУ

Об этом свидетельствует запись разговора участников террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина и Андрея Пургина.

Боевики говорят о том, что Стрелков "сорвал работу торговых сетей, останавливаются шахты", а его сообщники "просто грабят город". Читайте такжеСБУ перехватила переговоры боевиков за 2 минуты до катастрофы "Боинг": "Птичка" к вам полетела

"Он угробит миллионный город, чтобы убить десять тысяч украинцев", - говорит террорист Пургин.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика.

Разговор боевиков о теракте с 4:26.