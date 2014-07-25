Террорист Стрелков хочет организовать теракты со взрывами в многоэтажных домах - СБУ
16:58, 25 июля 2014Политика
0 0
Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) хочет организовать теракты со взрывом в многоэтажных домах.
Террорист Стрелков хочет организовать теракт со взрывом в многоэтажных домах - СБУ
Об этом свидетельствует запись разговора участников террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина и Андрея Пургина.
Боевики говорят о том, что Стрелков "сорвал работу торговых сетей, останавливаются шахты", а его сообщники "просто грабят город". Читайте такжеСБУ перехватила переговоры боевиков за 2 минуты до катастрофы "Боинг": "Птичка" к вам полетела
"Он угробит миллионный город, чтобы убить десять тысяч украинцев", - говорит террорист Пургин.
Осторожно, присутствует ненормативная лексика.
Разговор боевиков о теракте с 4:26.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter