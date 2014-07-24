Le Monde: Украинские власти готовят санкции против россиян, которые поддерживают мятежников

В статье под названием «Украинские власти готовят санкции против россиян, которые поддерживают мятежников», опубликованной в газете Le Monde, сообщается о том, что украинское правительство создаст межведомственный комитет, который подготовит санкции против России и против российских граждан, которые поддерживают «террористов и сепаратистов в Украине», – объявил в среду премьер-министр Арсений Яценюк.

Этот комитет, в который войдут в основном представители МИД и Министерства экономики, составит «список российских компаний, которые финансируют, прямо или косвенно, террористов и сепаратистов, и, которые поддержали аннексию Крыма», – сказал г-н Яценюк во время открытия заседания совета министров.

А также украинское правительство введет ряд индивидуальных санкций «против физических лиц, должностных лиц РФ, покушавшихся на территориальную целостность и независимость Украины. Также речь идет о перечне секторальных санкций против отдельных компаний и субъектов публичного права, которые прямо или косвенно поддерживали террористов и способствовали им».

Финансирование террористов

Украина считает, сказал г-н Яценюк, что «Россия принимает непосредственное участие в финансировании террористов на территории Украины, поставляет им оружие и обученных агентов, и поддерживает террористов и бандитов, которые совершают преступления против человечества» в Украине.

Киев обвиняет Москву в причастности к пророссийскому вооруженному восстанию на востоке Украины, унесшего жизни более 1 тыс. человек, а также в причастности к крушению малазийского самолета, который 17 июля был сбит ракетой, выпущенной с территории, находящейся под контролем повстанцев, в результате чего погибли 298 человек.

В четверг ЕС, со своей стороны, создаст новый список российских граждан и компаний, против которых будут направлены санкции в связи с тем, что они поддерживают пророссийских сепаратистов.