Террористы в Славянске готовили 1-2 сентября теракт в школе – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Так называемые «ДНР» и «ЛНР» создают прямую угрозу жизни мирных жителей Донбасса. На днях Служба безопасности Украины предотвратила серию террористических актов, в результате которых могли пострадать сотни детей Словянска», - сказал он.

Руководитель информационного центра СНБО продемонстрировал журналистам видео оперативной съемки СБУ, на котором, как отметил Лысенко, «видны здание и двор филиала школы № 4 в районе Черевковки Славянска».

Он сказал, что «непосредственно в начальных классах террористы устроили лабораторию для изготовления самодельных взрывных устройств. В помещении найдено много обрезков проводов, выключателей, детонаторов. Можно увидеть порох и посудину с взрывчатым веществом».

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Лысенко сообщил, что «в этом помещении было найдено 4 заложенных взрывных устройства и 0,5 кг пластида, которые приспособлены для дистанционного подрыва. Подобными взрывными устройствами были заминированы и другие учебные заведения Славянска».

По его словам, на территории школы российские наемники обустроили опорный пункт и огневые точки, выкопали блиндаж. В соседней школе №16 террористы разместили установку «Град». А в Славянском авиационном колледже был найден склад с 22 ящиками боеприпасов калибра 30 мм

«На данный момент проводится расследование. Отрабатывается версия, что 1-2 сентября, когда дети придут в школу, наемники планировали осуществить теракт», - заявил представитель СНБО.

Он убежден, что «после подобного факта абсолютно недопустимо называть этих людей «ополченцами». Это даже не бандиты. Это российские террористы, которые готовы убивать украинских детей».