Российские журналисты могут выдать похищенных в Луганске нигерийских студентов за солдат НАТО - Тымчук

21:30, 23 июля 2014
Политика
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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Дмитрий Тымчук.

REUTERS

В Луганске террористы могли похитить 9 нигерийских студентов, чтобы выдать их за солдат НАТО и иностранных наемников в сюжете для российского ТВ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Сегодня мы пытались установить, зачем террористам понадобились девять чернокожих студентов из Нигерии, которых похитили в Луганске (об этом вчера сообщили СМИ)", - написал он.

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По словам Тымчука, источники выяснили, что террористам «по заказу» из Москвы срочно понадобилось доказать, что на стороне сил АТО воюют солдаты НАТО и иностранные наемники. 

"Именно их перед телекамерами российского ТВ и должны изображать похищенные студенты, переодетые в иностранную военную форму", - добавил он.

Допис by Dmitry Tymchuk.
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