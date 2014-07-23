Российские журналисты могут выдать похищенных в Луганске нигерийских студентов за солдат НАТО - Тымчук

В Луганске террористы могли похитить 9 нигерийских студентов, чтобы выдать их за солдат НАТО и иностранных наемников в сюжете для российского ТВ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Сегодня мы пытались установить, зачем террористам понадобились девять чернокожих студентов из Нигерии, которых похитили в Луганске (об этом вчера сообщили СМИ)", - написал он.

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По словам Тымчука, источники выяснили, что террористам «по заказу» из Москвы срочно понадобилось доказать, что на стороне сил АТО воюют солдаты НАТО и иностранные наемники.

"Именно их перед телекамерами российского ТВ и должны изображать похищенные студенты, переодетые в иностранную военную форму", - добавил он.