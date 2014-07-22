В Луганске террористы похитили девятерых граждан Нигерии
18:04, 22 июля 2014Политика
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В Луганске террористы похитили девятерых граждан Нигерии.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера в Луганске террористы похитили девятерых студентов - граждан Федеративной Республики Нигерия. Российские наемники удерживают иностранцев в захваченном здании СБУ», - отметил он.
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«Родственники похищенных намерены обратиться в Посольство Нигерии в Украине с целью решения вопроса освобождения заложников», - добавил Лысенко.
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