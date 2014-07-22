Северодонецк освобожден от боевиков - Аваков (фото)

Об этом написал на своей странице в Twitter министр МВД Арсен Аваков.

"Северодонецк с нами", - написал министр.

Северодонецк с нами. - Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 22, 2014

Силовики взяли под контроль все жизненно важные объекты города.

По словам начальника УМВД Украины в Луганской области Анатолия Науменко, правоохранители взяли под свой контроль здание городского совета, горотдела милиции и местного управления по борьбе с организованной преступностью, а также здание Управления СБУ.

«На одном из объектов силовики выявили тела двух расстрелянных граждан. Кроме того, были освобождены четверо заложников, жителей соседних районов, которые провели в плену около месяца. Самом старшему из них – 57 лет, самому молодому – 21 год. Освобожденные сообщили, что террористы подвергали их пыткам», - сообщил Науменко.

Он заметил, что с освобожденными гражданами проводятся необходимые следственные действия. «Правоохранители выясняют все обстоятельства их попадания и пребывания в плену», – отметил Науменко.

Напомним, вчера украинская армия взяла под контроль 2 важные населенные пункты и освободила Дзержинск и Рубежное, Соледар.