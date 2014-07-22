Преступники, уничтожившие малайзийский «Боинг», будут наказаны – Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал, открывая сегодняшнее заседание Верховной Рады.

«Сегодня необходимо объединить усилия не только всех украинских граждан, но и всего мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, который финансируется Российской Федерацией», - сказал Турчинов.

По словам председателя ВР, соответствующие проекты постановлений внесены народными депутатами Украины, он выразил надежду, что парламент примет их именно сегодня в целом.

Турчинов от имени Верховной Рады выразил соболезнования родственникам погибших.

Депутаты минутой молчания почтили память погибших.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». Согласно информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.