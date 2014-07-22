Преступники, уничтожившие малайзийский «Боинг», будут наказаны – Турчинов
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подчеркнул, что все преступники, причастные к уничтожению в небе над Донецкой областью малайзийского самолета “Боинга”, будут наказаны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал, открывая сегодняшнее заседание Верховной Рады.
«Сегодня необходимо объединить усилия не только всех украинских граждан, но и всего мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, который финансируется Российской Федерацией», - сказал Турчинов.
По словам председателя ВР, соответствующие проекты постановлений внесены народными депутатами Украины, он выразил надежду, что парламент примет их именно сегодня в целом.
Турчинов от имени Верховной Рады выразил соболезнования родственникам погибших.
Депутаты минутой молчания почтили память погибших.
Читайте такжеУказ президента о частичной мобилизации позволит провести ротацию сил АТО - Турчинов
Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». Согласно информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.