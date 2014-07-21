Обама уверен, что Россия управляет террористами на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время своего выступления в Вашингтоне перед прессой связи с препятсвованием террористами международному расследованию крушения Boeing-777.

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«Россия и президент Владимир Путин несут прямую ответственность, чтобы побудить их (террористов) сотрудничать со следователями. Это минимум, что они могут сделать. Президент Путин сказал, что он поддерживает полное расследование, но за этими словами должны быть действия. Россия должна настоять, чтобы сепаратисты прекратили играть с доказательствами, предоставили следователям полный доступ. Сепаратисты и их российские спонсоры ответственны за их безопасность. Сегодня мы будем работать над этим вопросом в ООН», - заявил Барак Обама.

Он отметил, что международные следователи уже находятся на месте катастрофы. «Что им нужно, так это полный доступ, без промедлений. Команда готова провести расследование и найти погибших, но пророссийские сепаратисты продолжают блокировать следователей. Они продолжают не пускать их на место, стреляют в воздух, когда следователи приближаются. Сепаратисты передвигают доказательства. И это вызывает вопрос, что они пытаются скрыть? Такому поведению нет места в обществе наций», - подчеркнул президент США.

По убеждению Барака Обамы, Россия имеет «чрезвычайное влияние» на боевиков. «Никто этого не отрицает. Она их тренирует, вооружает, включая системы, которые сбивают самолеты, лидеры сепаратистов – российские граждане», - сказал Барак Обама.

Он считает, что «наши союзники заслуживают знать, что произошло, установить факты». «Мы должны гарантировать, что правда будет установлена», - подчеркнул президент США.

Относительно кризиса в Украине в целом, Барак Обама опять подчеркнул, что «отдает преимущество поиску дипломатического решения». «Я верю, что это может произойти. Но если Россия будет продолжать нарушать суверенитет Украины и поддерживать этих сепаратистов, а они становятся все более опасными, и сейчас уже не только для людей в Украине, но и для международного общества, Россия только больше будет изолировать себя от международного содружества, а цена за такое поведение будет только расти. Сейчас время для Владимира Путина и России - свернуть с пути, которым они сейчас идут», - добавил Барак Обама.