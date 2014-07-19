Россия ответила на санкции США: запретила въезд 12 американцам

Россия закрыла въезд в страну 12 гражданам США в ответ на расширение со стороны Вашингтона списка санкций.

Об этом сообщили в МИД России, передает Украинская правда.

Таким образом, в Россию запретили въезжать лицам, которых в Москве признали причастными "к легализации и применению пыток в отношении заключенных в спецтюрьме" Гуантанамо.

Читайте такжеАвстралия может отменить приглашение Путина на саммит G20

Также в него попали американские военнослужащие, которые "издевались над заключенными в спецтюрьме "Абу-Грейб" в Ираке или покрывали совершенные преступления".

Список назвали открытым. В него входят:

Ричард Батлер - контр-адмирал, командующий группировкой ВС США на базе "Гуантанамо"

Глэдис Кесслер - старший судья окружного суда округа Колумбия

Рикардо Санчес - генерал-лейтенант, главнокомандующий контингентом США в Ираке в 2003-2004 гг.,

Дженис Карпински - начальник спецтюрьмы "Абу-Грейб" в 2003-2004 гг.

Стивен Джордан - подполковник в отставке, руководил допросами заключенных.

Айван Фредерик - бывший старший сержант

Джаван Дэвис - бывший сержант

Чарльз Грейнер - бывший военнослужащий

Сабрина Харман - бывший военнослужащий

Джереми Сивитс - бывший военнослужащий

Линнди Ингланд - бывший военнослужащий

Исраел Ривера - бывший военнослужащий

Читайте такжеОбама обсудил с Меркель и Кэмероном новые санкции против РФ

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. По сообщению Министерства финансов США, санкции касаются нескольких ведущих российских банков и энергетических компаний.

Речь идет, в частности, о государственной российской компании "Роснефть", государственном банке "Внешэкономбанк", компании "Новатэк", которая занимается добычей газа, "Газпромбанке", который является финансовым подразделением российского энергетического монополиста "Газпрома".

Кроме этого санкции будут введены еще против пяти россиян - Сергея Беседы, руководителя пятой службы ФСБ, вице-спикера Госдумы России Сергея Неверова, министра по делам Крыма Олега Савельева и советника российского президента Владимира Путина Игоря Щеглова.