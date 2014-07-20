Украина не может гарантировать безопасность международным экспертам в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр Украины, председатель государственной комиссии по причинам катастрофы «Boeing-777» Владимир Гройсман.

Он отметил, что когда у экспертов будет желание поехать на место падения самолета, то украинская сторона не будет возражать против этого, но не сможет им гарантировать там безопасное пребывание.

Читайте такжеНайдено 219 тел погибших пассажиров Боинга-777 - ГройсманПоэтому каждая страна должна принимать решение самостоятельно, отправлять туда экспертов или нет, добавил он.

При этом Гройсман подчеркнул, что нет гарантий и с российской стороны относительно безопасного пребывания экспертов на месте крушения лайнера.

«Это решение должно быть принято каждой страной отдельно», - сказал он.