СНБО: Силы АТО закрепились на новых позициях (карта)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“В течение суток незаконные вооруженные формирования 25 раз атаковали позиции ВСУ в районах Луганска, Мариновки, Красной Зари, Спирного, Краснопартизанска, Верхнекаменска, Шишкового, Авдеевки, Донецка, Ильинки, Александровска. Часть обстрелов осуществлялась с территории России. Но украинские военные удержали свои позиции и создали условия для дальнейшего наступления”, - сказал Лысенко.

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Кроме того, он отметил, что Россия продолжает поставлять террористам тяжелое вооружение.

По словам Лысенко, за последние сутки через поселок Беленькое Краснодонского района в Луганской области было переправлено 4 танка, 3 БМП, 3 установки “Град”, 4 БТР и несколько автомобилей “Урал” с боеприпасами.

Кроме того, он отметил, что позиции сил АТО несколько раз обстреливали с территории России, в частности, с позиций близ населенного пункта Авило-Успенка Ростовской области в направлении украинского поселка Малич осуществлено 8 артиллерийских выстрелов по опорному пункту Нацгвардии.

Читайте такжеВ плену у террористов остаются 396 человек, среди которых студент из Нигерии - СНБОВ 11.30 с территории населенного пункта Ленинский Ростовской области в направлении населенного пункта Камишеватая Донецкой области осуществлен залп из “Града” по опорному пункту ВСУ.

В 16.45 со стороны населенного пункта Новая Надежда Ростовской области был осуществлен обстрел из трех “Градов” по позициям сил АТО.

Также Лысенко добавил, что в результате боевых действий погибло 8 военнослужащих ВСУ и 50 ранены.