В Харьковской области могут находиться диверсионные группы с ПЗРК - обладминистрация

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя — руководитель аппарата Харьковской ОГА, руководитель Антикризисного центра по поддержке семей погибших и обеспечения работы

Правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы самолета “Боинг-777” Василий Хома заявил журналистам.

«Есть информация о том, что на территории Харьковской области могут находиться диверсионные группы с переносными зенитно-ракетными комплексами. Продолжается соответствующая работа», - сказал он, подчеркнув, что на данное время в области уже выявлены тайники с оружием.

Он добавил, что в связи с данной информацией в Харьковском аэропорту действует определенное ограничение на полеты.Читайте такжеВ Харькове неизвестные расстреляли инкассаторов, трое погибших

«В Харькове ограничено движение полетов. Соответственно, если есть какие-то полеты, то они в экстренном порядке», - отметила Хома.

Он также добавил, что диверсионные группы могут попадать на территорию Харьковской области через административную границу с Луганской и Донецкой областями, «которая недостаточно прикрыта».