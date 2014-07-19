Представители Малайзии прибыли в Украину для расследования крушения "Боинга"

Представители Малайзии прибыли в Украину для участия в расследовании крушения сбитого российскими боевиками самолета "Boeing-777".

Как сообщает пресс-служба аэропорта «Борисполь» на своей странице в Facebook, самолет «Boeing-747» авиакомпании Malaysia Airlines приземлился в «Борисполе» в 4:00 по киевскому времени.

По данным пресс-службы, на борту находилось 130 пассажиров, среди которых - представители соответствующих структур государства Малайзия, прибывших для участия в работе комиссии по расследованию крушения «Boeing-777».

Также борт доставил багаж и грузы, необходимые для осуществления соответствующей деятельности в рамках расследования событий, связанных с падением самолета.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин крушения в Донецкой области малайзийского авиалайнера «Боинг-777», выполнявшего рейс Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), международные авиационные организации и представителей авиационных властей Малайзии и Нидерландов. В частности, бюро направило соответствующие сообщения авиационным властям Малайзии, Нидерландов, компании "Boeing", международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской конференции гражданской авиации, Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтролю), Еврокомиссии и Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).