В Амстердаме - шок и горе. В аэропорт, откуда в обед взлетел злосчастный "Боинг", сходятся родственники погибших. Журналисты ждут официальных объяснений от авиаперевозчиков, а премьер страны прервал отпуск, говорится в сюжете ТСН. Ночь.

Как рассказал ТСН житель нидерландской столицы Давид Жлобинский, аэропорт "Скипхолл" работает в обычном режиме, рейсы не отменяли. Сюда в эту ночь приезжает очень много журналистов, но всех отправляют в отель "Самсам", где будет организован кризисный центр.

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В аэропорт несколько часов назад приезжали родственники пассажиров, летевших тем злосчастным рейсом. Для них специально организовали пространство в кафе в аэропорту, где они могли получить всю информацию.

Также господин Жлобинский сообщил, что список пассажиров рейса еще не обнародовали, поэтому сказать, кто летел, пока сложно. По предварительным данным, которые дает местное турагентсво, на борту были до 22 голландцев, 23 американца, 9 британцев и 4 француза, но это данные лишь одного турагентсва, пострадавших гораздо больше.

Видео ТСН

Кроме того, власти открыли телефонную линию, куда родственники могут звонить и получать информацию.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов был на каникулах, но прервал свой отпуск.

Как уже ранее сообщалось, Путин считает Украину виновной в авиакатастрофе Боинг-777.