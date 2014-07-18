Путин считает Украину виновной в авиакатастрофе Боинг-777

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Безусловно, государство, над территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию", - сказал он на совещании по экономическим вопросам, которую он предложил начать с минуты молчания в память о жертвах катастрофы.

При этом Путин уверен, что трагедии удалось бы избежать, если бы не были возобновлены боевые действия на Востоке Украины.

Путин поручил правительству РФ сделать все возможное для установления объективной картины катастрофы.

"Прошу правительство России через имеющиеся возможности гражданских ведомств сделать все для тщательного расследования этого события", - сказал российский президент.

Президент Путин также отметил, что в сложившейся ситуации необходимо установить объективную картину произошедшего".

"Это абсолютно недопустимые вещи и никто не имеет права пройти мимо это без соответствующих выводов и без того, чтобы у нас появилась объективная информация о событии",- считает президент РФ.

Путин напомнил, что он уже дал соответствующие поручения военным ведомствам РФ, "чтобы они оказали необходимую помощь в расследовании этого преступления".