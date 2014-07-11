Российские вертолет и беспилотник вновь нарушили воздушное пространство Украины - ГНСУ

Российские военный вертолет и беспилотный самолет вновь нарушили воздушное пространство Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Читайте такжеРоссийские самолеты, которые летают над Украиной, шпионят - советник Авакова«На участке отдела пограничной службы «Красная Таливка» (Луганская область) пограничный наряд вновь выявил нарушения границы вертолетом РФ КА-52 и беспилотным летательным аппаратом», - указано в сообщении. Ранее сообщалось о вторжении в украинское небо сразу шести российских вертолетов.

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