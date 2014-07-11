Российские вертолет и беспилотник вновь нарушили воздушное пространство Украины - ГНСУ
13:18, 11 июля 2014Политика
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Российские военный вертолет и беспилотный самолет вновь нарушили воздушное пространство Украины.
Российский вертолет КА-52 нарушил воздушную границу Украины / Минобороны России
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
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Ранее сообщалось о вторжении в украинское небо сразу шести российских вертолетов.
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