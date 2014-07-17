СНБО обнародовал доказательства переброски российских "Градов" через границу Украины
15:13, 17 июля 2014Политика
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Видеозапись опубликована на канале СНБО в Youtube.
СНБО обнародовал доказательства переброски "Градов" через границу с РФ
Совет национальной безопасности обнародовал доказательства того, что российские реактивные системы залпового огня «Град» пересекли границу Украины на участке «Амвросиевка».
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Видео выложили на странице информационно-аналитического центра СНБО в Youtube.
Видео МАТЕРІАЛИ РНБОУ
Напомним, ранее в сети появилось видео стрельбы установок "Град" возле российского Гуково, что рядом с украино-российской границей.
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