СНБО обнародовал доказательства переброски российских "Градов" через границу Украины

15:13, 17 июля 2014
Политика
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Видеозапись опубликована на канале СНБО в Youtube.

СНБОУ

Совет национальной безопасности обнародовал доказательства того, что российские реактивные системы залпового огня «Град» пересекли границу Украины на участке «Амвросиевка».

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Видео выложили на странице информационно-аналитического центра СНБО в Youtube.

Напомним, ранее в сети появилось видео стрельбы установок "Град" возле российского Гуково, что рядом с украино-российской границей.

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