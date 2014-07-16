Савченко подтвердила консулу, что ее насильно вывезли в Россию - с мешком на голове

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Савченко сказала во время встречи с украинским консулом Геннадием Брескаленком.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал президента Петра Порошенко о том, что консул Брескаленко смог встретиться с Савченко, которую удерживают в СИЗО в Воронеже.

«Консул передал Надежде Савченко слова поддержки от президента», - отмечается в сообщении.

Савченко подтвердила, что без ее согласия ее незаконно вывезли из территории Украины с мешком на голове и в наручниках. При этом похитители сменили несколько машин.

Читайте такжеЕСПЧ в кратчайшие сроки рассмотрит дело о захвате Савченко - ПетренкоПротестуя против незаконного вывоза в другое государство и требуя встречи с консулом, украинская летчица объявила голодовку. В связи с тем, что к ней допустили консула, она прекратила голодовку.

В пресс-службе напомнили, что в переговорах с мировыми лидерами Порошенко постоянно настаивает на освобождении всех заложников, включая Савченко.

Справка УНИАН. Военный летчик Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в России «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко до 9 сентября.