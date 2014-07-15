В Славянск для помощи жителям прибыли 30 психологов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
18:56, 15 июля 2014Политика
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В Славянск прибыла бригада из 30 психологов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Славянск для помощи жителям прибыли 30 психологов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Сегодня в Славянск прибыла бригада из 30 психологов, которые представляют Государственную службу по чрезвычайным ситуациям», - сообщил он.Читайте такжеВ Донецкой области более половины детей стали свидетелями военных действий
Также, по его словам, за последние 5 дней общественные организации, волонтеры передали около 120 тонн гуманитарной помощи для детей Славянска.
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