В Славянск для помощи жителям прибыли 30 психологов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня в Славянск прибыла бригада из 30 психологов, которые представляют Государственную службу по чрезвычайным ситуациям», - сообщил он.Читайте такжеВ Донецкой области более половины детей стали свидетелями военных действий

Также, по его словам, за последние 5 дней общественные организации, волонтеры передали около 120 тонн гуманитарной помощи для детей Славянска.