Бывший начальник Генштаба объяснил, почему небо над зоной АТО контролируется не полностью
14:07, 15 июля 2014Политика
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Определить точные координаты вражеских самолетов в приграничных районах зоны АТО с помощью радиолокационных систем наземного базирования, которые определяют координаты цели, невозможно из-за уничтожения радиолокационных систем в зоне АТО.
Украинский контроль воздушного пространства над зоной АТО ограничен из-за уничтожения РЛС / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Михаил Куцин сегодня на пресс-конференции.
“Сложность в том, что то радиолокационное поле, которое должно быть в этих областях, было уничтожено”, - сказал Куцин.
Читайте такжеВ СНБО считают, что бомбардировки Снежного совершил "неизвестный самолет"В то же время он добавил, что сбивать вражеские самолеты возможно без радиолокационной разведки с земли после определения координат этих самолетов с помощью средств военно-воздушных сил Украины.
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