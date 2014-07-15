Бывший начальник Генштаба объяснил, почему небо над зоной АТО контролируется не полностью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Михаил Куцин сегодня на пресс-конференции.

“Сложность в том, что то радиолокационное поле, которое должно быть в этих областях, было уничтожено”, - сказал Куцин.

Читайте такжеВ СНБО считают, что бомбардировки Снежного совершил "неизвестный самолет"В то же время он добавил, что сбивать вражеские самолеты возможно без радиолокационной разведки с земли после определения координат этих самолетов с помощью средств военно-воздушных сил Украины.