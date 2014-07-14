На Луганщине расклеивают фейковые объявления на отделениях "ПриватБанка"

Как сообщили местные жители, в листовках призывают переходить на обслуживание в "Дельту", якобы теперь все обслуживание и выплата пенсий будут происходить именно там.

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Кроме того, на отделениях Привата представители так называемой ЛНР расклеивают объявления с призывом переходить в "Дельту". Такие объявления появлялись в отделениях Привата после нападений террористов, сообщает ТСН.

Как известно, "Дельта Банк" присутствует в списке 17 банков, которые Генеральная прокуратура Украины подозревает в финансировании сепаратистов. После обнародования этой информации, крупные клиенты начали выводить свои средства из "Дельты".

В региональном пресс-офисе ПриватБанка заявили, что сообщения о прекращении его работы в Луганске, озвученные представителями непризнанной "ЛНР", не соответствует действительности. Банк работает в регионе настолько, насколько это позволяет ситуация в осажденном городе и элементарные вопросы безопасности.

Также в Привате заявили, что всем луганским вкладчикам начисляются проценты, все средства клиентов, несмотря на нападения боевиков и ограбления отделений, находящихся в целости.