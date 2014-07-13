Солдаты в Зеленополье погибли от новейшего российского "Торнадо-Г" - СМИ

Об этом в эфире "Подробностей" сообщил журналист Роман Бочкала.

"Несколько источников, которым я доверяю, мне сообщили что это был не "Град", а "Торнадо-"Г, которое поступила в 2011 году на вооружение России. От "Града" она не отличается. Но эффективность выше. Торнадо ведет огонь на 90 км".

По мнению Бочкалы орудие могло быть расположено достаточно далеко от границы. При этом, разведка неоднократно докладывала солдатам в Зеленополье о возможном обстреле.

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"Разведчики несколько раз сообщали о возможном Граде. Какой-либо реакции не было", - сказал журналист.

Именно поэтому, солдаты находились на открытой местности в палатках, а не в окопах.

"Первое нужно было уничтожить угрозы или произвести передислокацию, чтобы уберечь личный состав", подчеркнул военный корреспондент.

Как сообщал УНИАН, террористы обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины из систем залпового огня БМ-21 "Град" возле Зеленопілля.

В результате обстрела более ста человек получили ранения и 23 погибли.