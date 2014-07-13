В Славянске контрразведка СБУ задержала сообщницу сепаратиста Пономарева

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в 2003 году эта гражданка привлекалась к уголовной ответственности по ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").

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Задержанная является связной одного из лидеров террористов – бывшего так называемого "народного мэра Славянска" Вячеслава Пономарева. Последнему она предоставляла содействие в организации сепаратистских и террористических мероприятий в Донецкой области. На протяжении апреля-мая текущего года злоумышленница около 50 раз непосредственно информировала Вячеслава Пономарева о численности украинских силовых структур, которые принимают участие в АТО, местах их базирования, вооружении, морально-психологическом состоянии, перемещениях военной техники.

По указанию Вячеслава Пономарева задержанная передавала информацию разведывательного характера офицеру связи, одному из главных террористов Игорю Гиркину по прозвищу "Стрелок".

Относительно задержанной начато уголовное производство. Проводятся первоочередные оперативно-следственные действия.