Сергей Таран: Россия возобновила «черные списки» для украинцев

Директор Международного института демократий, председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Социовымир” Сергей ТАРАН заявляет о возобновлении Россией “черных списков” для украинских граждан.

На пресс-конференции в УНИАН, он обнародовал детали своего задержания в аэропорту Санкт-Петербурга 1 февраля. В частности, С.ТАРАН рассказал, что сначала его собирались впустить в страну, но когда один из офицеров увидел его фамилию в компьютере, С.ТАРАН был доправлен в местный участок ФСБ. Во время пребывания там, по словам политолога, ему сообщали различные версии задержания. В частности, говорили и о том, что его подозревают в причастности к уголовным группировкам. В конечном итоге выяснилось, что С.ТАРАН является нежелательным лицом на территории России.

По словам С.ТАРАНА, ему удалось заглянуть в компьютер, где он в списке нежелательных лиц, кроме себя, увидел фамилии известных украинских политиков. “Это свидетельствует, что в России обновили “черные списки”, – констатировал политолог.

Он заметил, что намерен обратиться в Министерство иностранных дел Украины с просьбой выяснить у российских коллег, имеются ли такие списки, получить информацию о том, кто из украинцев в них занесен и на каких основаниях. Аналогичный запрос С.ТАРАН планирует передать в российское посольство в Украине. Политолог убежден, что выяснение этой информации будет способствовать улучшению двусторонних отношений – сделает их честными и прозрачными.

Кроме того, на пресс-конференции С.ТАРАН выдвинул три версии возобновления “черных списков”. Первую он связывает с “АНТИНАТОВСКОЙ истерией” в России. По этому поводу политолог напомнил, что РФ даже угрожала ввести визы, если Украина вступит в НАТО. По мнению С.ТАРАНА, возобновление “черных списков” является демонстрацией того, что Россия не шутит.

Также эксперт напомнил, что 22 января возглавляемый им Центр социологических и политологических исследований “Социовымир” презентовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что подавляющее большинство украинских политических экспертов поддерживают подписание лидерами государства письма к НАТО с просьбой присоединиться к Плану действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ) .

Второй версией С.ТАРАН назвал то, что российская сторона не готова к визиту Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО 12 февраля. Ожидаемое вступление Украины во Всемирную торговую организацию раньше России и планы Украины присоединиться к ПДЧ ставят Россию в невыгодное положение на двусторонних переговорах. И поэтому, по мнению С.ТАРАНА, РФ пытается внедрением “черных списков” или отсрочить визит В.ЮЩЕНКО, или придать ему “атмосферу неуспеха”. Если эта гипотеза отвечает действительности, политолог прогнозирует шаги российской стороны в таком направлении уже в ближайшие дни.

Третья версия связана с будущими президентскими выборами в России. С.ТАРАН допускает, что российская власть просто боится слышать мнение украинского политолога. По его словам, это свидетельствует о том, что действующая власть РФ не такая уж и сильная, а поддержка “прокремлевского кандидата” не является такой единодушной, как это демонстрируется.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля С.ТАРАН прибыл в Санкт-Петербург для участия в съезде российских профсоюзов. Однако без объяснения причин его задержали в аэропорту “Пулково-1” и перевезли в “Пулково-2”. После этого телефонная связь с ним прервалась. Только вечером 2 февраля связь с С.ТАРАНОМ возобновилась, а в дальнейшем и сам он вернулся в Киев.

По сообщению телеканала “Интер”, С.ТАРАН провел ночь на территории аэропорта “Пулково” в штабе пограничной службы.

Как сообщили пограничники украинским дипломатам, пребывание С.ТАРАНА в России является нежелательным. По их словам, соответствующий звонок поступил руководству пограничной службы “Пулково” от высшего руководства России.

3 февраля пресс-служба Министерства иностранных дел Украины обнародовала комментарий, в котором расценила задержание украинского политолога в Санкт-Петербурге как шаг, не отвечающий духу добрососедских отношений между Украиной и Россией.

Внешнеполитическое ведомство Украины “с удивлением” восприняло сообщение о задержании политолога. “Непонятной является мотивация задержания С.ТАРАНА – наличие его имени в списке нежелательных для въезда на территорию Российской Федерации лиц”, – говорится в комментарии МИД.