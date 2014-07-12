РФ до сих пор не вернула Украине захваченные в Крыму системы залпового огня – источник

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Севастополе.

Собеседник агентства отметил, что Украине до сих пор также не возвращен ни один образец вооружения, изготовленный и приобретенный для потребностей украинских ВМС в постсоветский период.

Также, по информации источника, Россия еще не вернула Украине 2 самолета Бе-12 и 1 вертолет Ми-9 из состава бригады морской авиации, 2162 единицы автомобильной техники и 184 единицы бронетехника, которая находилась в Крыму на вооружении ВМС ВС Украины.

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Как сообщал УНИАН, Россия до сих пор не вернула Украине 17 кораблей, катеров и судов ВМС Украины, в том числе 11 боевых кораблей и катеров.

С 17 июня текущего года по инициативе российской стороны приостановлен процесс возвращения Россией Украине заблокированной и захваченной во время аннексии Крыма военной техники и вооружения ВСУ.

По состоянию на 17 июня в другие порты Украины после разблокирования были выведены из портов временно оккупированного Крыма 35 кораблей, катеров и судов украинских ВМС.