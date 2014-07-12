Нацгвардия уничтожила два отряда боевиков в Краснодонском районе

В Краснодонском районе Луганской области в результате артобстрела бойцами Национальной гвардии Украины уничтожено почти два отряда боевиков вместе с их командирами.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев, который заверил, что данная информация получена от местных источников, близких к террористической организации «Луганская народная республика».

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По его словам, в Краснодонском районе в результате артиллерийского обстрела бойцы Нацгвардии практически уничтожили два отряда террористов, в том числе их командиров - криминальных авторитетов «Аслана» и «Башкова».