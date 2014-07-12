СБУ задержала виновных в падении вертолета сил АТО - Луценко

Об этом собщил внештатный советник Президента Юрий Луценко в эфире "Шустер Live".

''СБУ в Дружковке задержала руководителя террористической группы "Гроза'', гражданина Украины Карцева Павла Александровича по кличке "Гроза". А в Белой Церкви Киевской области был задержан его сообщник Черныш'', - сказал он.

Читайте такжеПод Славянском боевики сбили украинский вертолет Ми-8, погибли 9 человек

По словам Луценко, задержанные сообщили, что выполняли приказы "министра обороны" ДНР Игоря Гиркина (Стрелка).

Как сообщал УНИАН, 24 июня под Славянском Донецкой области террористы сбили из ПЗРК украинский вертолет Ми-8, в результате чего погибли 9 военнослужащих, включая 3 членов экипажа, находившихся на борту.

По данным и.о. начальника управления по работе с личным составом Вооруженных сил Украины Александра Розмазнина, "на борту этого вертолета вместе с нашими военнослужащими были офицеры СБУ"