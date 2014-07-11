Пограничники задержали гражданина России с удостоверением "ДНР" и газетой "Новороссия"

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время осуществления пограничного контроля выяснилось, что у россиянина, который возвращался домой пешком, отсутствовала миграционная карта.

Во время дальнейшей проверки работники пункта пропуска обнаружили среди его личных вещей удостоверения «ДНР», несколько телефонов, свыше тысячи российских рублей, банковскую карту «Сбербанка России», складной нож, заглушку от ручной гранаты, наклейки так называемого «народного ополчения Донбасса», флаг «Новороссии», газеты «Новороссия» и «Гражданин созидатель», журнал ФСБ по Ростовской области.

Читайте такжеУкраинец перевозил через границу в топливном баке 2,8 миллиона гривенКроме того, мужчина имел при себе карту Донецкой области, наклейки «русской православной армии», представительские карточки, камуфлированную накидку, ручную повязку «народного ополчения Донбасса», нашивки «Новороссии» и ополчения Донбасса, агитационный плакат «ДНР».

Гражданина России пограничники передали антитеррористическому центру.