Дипломаты назвали страны, которые чаще всего посещают украинцы

В России по разным делам путешествуют 20,4% украинцев, ожидаемо жители Восточного региона лидируют по количеству ее посещений (27,3%), за ними следует Западный (17,4%), Южный (16,9%) и Центральный (16,4%) регионы. Второй по количеству визитеров страной является Польша (9,6%), больше всего ее посещают жители Западного региона (20,5%), меньше всего - Восточного (4,8%). При этом никогда не были за границей 59,5% опрошенных. Такие данные социологического опроса “Украинцы о внешней политике”, которое было проведено в мае-июне 2014 года социологической службой Центра Разумкова по заказу “Майдана иностранных дел”.

Наиболее посещаемыми после РФ и Польши странами для регионов являются:

· Западный - Беларусь (8,4%), Болгария (7,7%) и Чехия (6,3%).

· Восточный - Турция (5,2%), Беларусь (2,6%) и Германия (1,6%).

· Центральный - Беларусь (6,3%), Турция (5,7%) и Болгария (4,8%).

· Южный - Молдова (5,2%), Турция (3,8%) и Беларусь (3,3%).

С первого взгляда понятно, что наиболее популярны - пограничные страны (РФ, Польша, Беларусь и Молдова), которые могут посещаться по причине доступности (стоимость поездки и необходимость получения виз), деловых или родственных связей. Турция, Болгария выглядят как наиболее востребованные с туристической целью. Из стран «старой Европы» респондентами посещались Германия (3%), Италия (2,4%), Испания (1,4%), Австрия и Франция (по 1,1%).

Читайте такжеИталия сможет выдавать украинцам больше многократных шенгенских визЕжегодно выезжают за границу - респонденты в возрасте 25-29 и 40-49 лет, раз в два-три года - в возрасте 25-29 и 30-39 лет.

Никогда не были за границей 59,5% опрошенных, 20% путешествуют раз в пять лет, 8,3% ездят раз в два-три года и лишь 5,6% бывают за границей ежегодно.

Респондентам задавали вопрос “Какие зарубежные страны Вы посетили в течение последних 10 лет?”.

Об исследовании

Исследование проведено благотворительным фондом «Майдан иностранных дел» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 31 мая по 5 июня 2014 года. Был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Справка

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".