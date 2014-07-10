Активист Майдана казак Гаврилюк попал в плен к террористам - СМИ

Буковинского казака Михаила Гаврилюка взяли в плен на территории Донецкой области. Об этом стало известно promin.cv.ua из собственных источников.

Отмечается, что Гаврилюк с товарищами вез помощь в Славянск.

Читайте такжеВынесен приговор бойцам, издевавшимся над активистом Майдана Гаврилюком

Сейчас эту информацию проверяют.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Гаврилюк заявил о создании Казачьего батальона добровольцев Национальной гвардии