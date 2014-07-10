Активист Майдана казак Гаврилюк попал в плен к террористам - СМИ
17:49, 10 июля 2014Политика
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Его схватили на территории Донецкой области
СМИ: Михаил Гаврилюк попал в плен к террористам / ТСН
Буковинского казака Михаила Гаврилюка взяли в плен на территории Донецкой области. Об этом стало известно promin.cv.ua из собственных источников.
Отмечается, что Гаврилюк с товарищами вез помощь в Славянск.
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Сейчас эту информацию проверяют.
Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Гаврилюк заявил о создании Казачьего батальона добровольцев Национальной гвардии
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