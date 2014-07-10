Советника Таруты освободили из плена
00:04, 10 июля 2014Политика
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Советника председателя Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты освободили из плена.
Советника Таруты освободили из плена Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.
"Только что при нашем содействии переговорщик Владимир Рубан вытащил из плена "Беса" заложника - советника губернатора Таруты", - сказал он.
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По словам Филатова, "парня пытали".
Как сообщал УНИАН, 26 июня боевики "ДНР" захватили в плен помощника председателя Донецкой областной администрации Сергея Таруты.
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