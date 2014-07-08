СБУ задержала 5 диверсантов, планировавших взорвать железнодорожную колею в Запорожской области
14:01, 08 июля 2014Политика
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Сотрудники СБУ задержали диверсионную группу из 5 жителей Запорожской области, которые планировали взорвать железнодорожную колею в Гуляйпольском районе области.
СБУ задержала 5 диверсантов, которые намеревались взорвать железнодорожную колею в Запорожской области / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, у членов группы изъято 100 кг тротила, террористическое орудие, карты местности, с обозначением железнодорожных мостов, которые диверсанты готовились разрушить.
СБУ установила, что диверсанты прошли спецподготовку по подрывному делу в учебном лагере в Ростовской области РФ.
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Задержанные участники диверсионной группы причастны к совершенному 24 июня взрыву на железнодорожном перегоне «Малая Токмака - Ореховске» Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги.
СБУ начала уголовное производство по ст.113 Уголовного кодекса ("диверсия").
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