СБУ задержала 5 диверсантов, планировавших взорвать железнодорожную колею в Запорожской области

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, у членов группы изъято 100 кг тротила, террористическое орудие, карты местности, с обозначением железнодорожных мостов, которые диверсанты готовились разрушить.

СБУ установила, что диверсанты прошли спецподготовку по подрывному делу в учебном лагере в Ростовской области РФ.

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Задержанные участники диверсионной группы причастны к совершенному 24 июня взрыву на железнодорожном перегоне «Малая Токмака - Ореховске» Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги.

СБУ начала уголовное производство по ст.113 Уголовного кодекса ("диверсия").