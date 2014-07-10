В Славянске саперы обезвредили 2 тысячи взрывоопасных предметов

14:47, 10 июля 2014
Политика
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Только за последние 3 суток инженеры обнаружили и изъяли в Славянске 2 тысячи взрывоопасных предметов.

Саперы обезвредили две тысячи взрывоопасных предметов

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"Во всех освобожденных населенных пунктах на Востоке государства проводятся работы по разминированию и восстановлению объектов инфраструктуры, доставке гуманитарных грузов местному населению. Восстанавливается работа органов местного самоуправления и коммунальных служб", - сказано в сообщении.

Напомним, саперы уже завершили обследование территорий на предмет заложенных мин между Изюмом и Славянском.

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