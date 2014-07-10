В Славянск ежедневно возвращаются 300-500 человек - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Харькове сказала Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях народный депутат от партии “УДАР” Ирина Геращенко.

“По информации местных властей, во второй день после освобождения города, то есть в понедельник, около 300 человек вернулось. Где-то такая цифра. Они считают, что ежедневно 300-500 людей возвращаются”, - сказала Геращенко.

Читайте такжеВласть обещает восстановить поврежденные школы и детсады Славянска до 1 сентябряОна добавила, что по официальной информации, на сегодняшний день из зоны АТО в другие регионы Украины переселились более 35 тысяч человек, по неофициальным данным вдвое больше.

“По официальной информации, у нас сегодня 35 тысяч переселенцев, неофициально эта цифра в два раза больше. Официальная цифра - это люди, которые стали на социальный учет, неофициальная - это те, которых приняли семьи, родные, помогли волонтеры”, - сказала Геращенко.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о количестве украинских граждан, которые переселились из зоны АТО в Российской Федерации, Геращенко сказала: “Я не владею информацией, относительно того, сколько народу туда уехало, но, я думаю, что цифры, которые дают российские пропагандистские каналы, не выдерживают никакой критики”.

Она отметила, что в России нет единой статистики относительно украинских переселенцев, различные чиновники и каналы называют разные цифры, кто-то вписывает в список вынужденных переселенцев украинских заробитчан, которые работают в России по собственной воле.

Геращенко подчеркнула, что правительство Украины заинтересовано в возвращении каждого украинца с территории России.

“Мы очень рады возвращению каждого украинца. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что проблема переселенцев коснулась в первую очередь Украины, в Россию уехали не так много людей”, - подчеркнула Геращенко.