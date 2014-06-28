Госдеп США не подтверждает данные ООН о беженцах из Украины в Россию

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Мари Харф, передает ИТАР-ТАСС.

В частности, так Харф ответила на просьбу журналистов прокомментировать информацию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев о том, что число украинских беженцев в России достигло 110 тыс. человек.

"Возможно, какое-то количество тысяч человек пересекло границу. Но говорить о том, что это сотни тысяч людей, нельзя", - сказала Харф. Когда репортеры уточнили, что речь идет не о "сотнях тысяч", а о 110 тыс. человек, Харф подтвердила, что "у США нет собственных подтверждений".

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"На данный момент мы не считаем достоверной информацию о том, что имеет место массовое перемещение беженцев из Украины в Россию", - сказала Харф.

Напомним, сегодня Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обнародовало данные о том, что количество внутренних беженцев в Украине превысило 54 тыс. человек, а в России с момента начала кризиса в Крыму и Донбассе в РФ якобы выехало 110 тыс. украинцев, но при этом политическое убежище в России официально попросили 9600 человек.