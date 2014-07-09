Путин процитировал Геббельса и сказал, что методы нацистов работают и спустя 70 лет

"Особую тревогу вызывают возрождающиеся идеи нацизма", - заявил Путин на встрече с представителями международных общественных и религиозных организаций.

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Говоря о Холокосте, Путин согласился с представителями международных общественных и религиозных организаций в том, что "нужно быть не просто глупым, нужно быть наглым, чтобы отрицать то, что было", сообщает ИТАР-ТАСС.

"К сожалению, эта наглость также, как и 70 лет назад, часто достигает своей цели. Ведь Геббельс же говорил: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего", - признал российский президент.

Он считает, что "и сегодня те, кто передергивают историю, кто старается принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, поменять даже местами преступников и жертвы, - они как раз действуют по той же самой логике: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят".

Говоря о Холокосте, Путин предположил, что это "опаснее, чем сумасшествие". "Это сознательная политика, направленная на достижение своих собственных корыстных целей, использовать такие античеловеческие методы".

"Это люди, которые не знают, что творят", - полагает Путин.

Как сообщал УНИАН, Даля Грибаускайте в интервью немецкому журналу Focus сравнила действия российского лидера Владимира Путина в отношении кризиса в Украине с политикой Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. По ее мнению, Путин «использует национальность в качестве предлога, чтобы установить контроль над страной военными средствами».

Такую же мысль высказал британский принц Чарльз, который также сравнил действия президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Комментируя в беседе политику России в отношении Украины и аннексию Крыма, принц Уэльский заметил: "И теперь Путин делает почти то же самое, что делал Гитлер".

Также министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что аннексию Россией Крыма можно сравнить с нацистской агрессией 1938 года, которая вызвала восхищение немецкоязычных областей Чехословакии.

В своем выступлении Шойбле сказал, что желание президента России Путина защищать россиян и русскоязычных в Крыму похоже на то, как Гитлер оправдывал агрессию Третьего рейха в Судетах.